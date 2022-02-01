نصائح من «الصحة» حال الشعور بأعراض كورونا.. تعرف عليها

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزراة الصحة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، عن عدد من النصائح الهامة لدي المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، عند ظهور أي اعراض يجب التعامل على إنها إصابة حتى يثبت عكس ذلك، موكدا على الشخص المريض عزل نفسه والتعامل مع الاعراض بالأدوية المختصة لكل عرض.

وأعلن المتحدث الرسمي، على انا هناك عيادات عزل وفرز فى كل المستشفيات المتخصصة للكشف على الحالات المشتبه فيها، موكدا على المصابين بالتواصل مع خدمة العزل المنزلي للحصول على المساعدة وبالمجان من خلال إرسال كلمة عزل الى الرقم 1440. وناشد الدكتور عبد الغفار، عليكم التوجه الى المستشفى فى الحالات التالية

إذا استمرت الحرارة ولم تستجب للمخفضات لفترة تزيد عن 72 ساعة.

إذا انخفضت نسبة الاكسيجين عن %92.

إذا شعرت بصعوبة فى التنفس.