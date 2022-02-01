بيراميدز يعلن رسمياً ضم مهاجم جنوب أفريقيا

/676571/بيراميدز-يعلن-رسميا-ضم-مهاجم-جنوب-أفريقيا

أعلن نادي بيراميدز عن ضم المهاجم الجنوب إفريقي فاجري لاكاي، قادماً من نادي كيب تاون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، عن ضم اللاعب بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالي.

ولعب فاجري مع فريق كيب تاون سيتي في أخر تجاربه، ويبلغ من العمر 24 عاما ولعب للعديد من أندية جنوب أفريقيا.

ولعب مع فريق كيب تاون سيتي منذ عام 2019 وسجل هذا الموسم مع الفريق 5 أهداف فقط.

بيراميدز يحقق الفوز على المقاصة بثنائية نظيفة بكأس الرابطة

انتهت أحداث مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح محمد الجباس سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر اللقاء، وسجل عماد ميهوب الهدف الثاني في الدقيقة 89 وينتهي اللقاء بثنائية نظيفة.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الرابع في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

فشل فريق بيراميدز التأهل للدور المتقدم من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية، بعد فشل صدارة المجموعة الأولى.

بعد تأهله أمام تونس.. بيراميدز يضم البوركيني إبراهيم توريه

أعلن نادي بيراميدز عن ضم الدولي البوركيني إبراهيم بلاتي توريه، الذي يتواجد حاليا في الكاميرون مع منتخبه لخوض كأس أمم أفريقيا.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عن ضم اللاعب وكتب: " من بوركينا فاسو إلى القاهرة، بلاتي توريه لاعباً في صفوف بيراميدز".

وشارك إبراهيم توريه مع بوركينا فاسو أمام تونس في اللقاء الذي انتهى منذ قليل، وصنع اللاعب هدف فريقه الوحيد الذي أقصى تونس من دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا.

كأس أمم أفريقيا.. تونس تخسر أمام بوركينا فاسو وتودع البطولة «فيديو»

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه.

وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

هدف بوركينا فاسو ضد تونس دفاع كريثية رحو زوج في ماهب الرياح pic.twitter.com/PFOvxGRB6S — karim DZD (@boutemak_karim) January 29, 2022

وفي شوط المباراة الثاني دخل علي معلول ونعيم السليتي مع بدايته، وواصلت تونس الضغط، وأضاعوا أكثر من كرة عن وهبي الخزري ويوسف المساكني وسيف الدين الجزيري.

ولكن فشلت كل محاولات المنتخب التونسي في ظل الدكحتل الدفاعي الكبير لبوركينا فاسو بجانب تألق لافت لحارس المرمى.