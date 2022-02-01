/676572/أفلام-عبده-موته-والألماني-هي-السبب-حمو-بيكا-يدافع-عن-أغنياته-المسيئة-بهذه-الحيلة

تحدث مطرب المهرجانات محمد محمود المعروف باسم "حمو بيكا"، عن أغانيه القديمة التى كانت تحتوي على ألفاظ مسيئة، مشيرا إلى أنه كان يستمدها من السينما في ذلك الوقت.

دوت الخليجيرصد تصريحات حمو بيكا مع الأعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة

وقال حمو بيكا خلال أستضافته على برنامج مصر جديدة، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة قناة etc: «انا معترف إن غلطت بسبب بعض الأغاني اللي كنت بغنيها، ولكن الأغاني دي اتمسحت حسبوني من دلوقتي، ليه بتتكلموا فى الأيام دي".

وأضاف بيكا، متحدثا عن سبب وضع ألفاظ خارجة في أغنياته القديمة: «انا كنت بغني من اللي كنت بشوفه في السينما، زي عبده موته والالماني».

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر

هذا وفتح مؤدي المهرجان الشعبية حمو بيكا النار على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك بسبب إصدار الأخير قرار بإيقاف حمو عن الغناء.

وقال بيكا خلال لايڤ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "لو هما مستكترين علينا النعمة فربنا اللي بيدهالنا، ومحدش بيدينا حاجة من جيبه أو بيصرف علينا، وربنا اللي بيحاسب العباد، وهو عياله بيسمعونا، وبيسمعنا الدكاترة والمهندسين وظباط كله بيسمعنا".

نقابة الموسيقيين تفتح بابها للمهرجانات

من جانبه، كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عودة ثلاثة من مؤدي المهرجانات داخل النقابة، الذي تم منع التعامل معهم خلال الفترة الماضية، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، حيث قررت النقابة الاشتراط على هؤلاء المؤديين بتغير أسمائهم والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة أمام الجمهور.

اعتذار حمو بيكا لهاني شاكر

هذا وتعددت الخلافات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في الأونة الأخيرة، وبين المنع والتصريح للعديد من المطربين، زادت الخلافات وتفاعل معها الكثيرين وكانت حديث الساعة.

فقدم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا اعتذاره من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من إحتفالات رأس السنة، وتمني حمو بيكا منه أن يعتيره إبنا من أبنائه.

وقام بتوجيه رسالة لهاني شاكر عبر صفحتة الرسمية علي موقع "فيسبوك" قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك تقبل أعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي".

مردفاً:" أتمني تقبل أعتذاري وتعتبرني أبن من أبنائك".