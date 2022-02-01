ليونيل ميسي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس بكأس فرنسا

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أعلن ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق نيس، مساء اليوم في كأس فرنسا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ونيس في العاشرة والنصف مساء، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا، موسم 2021/22.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز، كيمبيمبي، كيرير، داجبا.

خط الوسط: هيريرا، دانيلو بيريرا، فيراتي.

خط الهجوم: دراكسلر، إيكاردي، ميسي.

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك وليون

نتهت أحداث مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

شهدت مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، على العديد من التدخلات القوية بين لاعبي الفريقين، والتي اجبرت حكم اللقاء بإشهار أربع بطاقات في اللقاء، لكل فريق حظه في بطاقتين.

وتقدم فريق أولمبيك ليون على باريس سان جيرمان في نتيجة المباراة، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب عن طريق برونو جيمارايش بإتجاه لوكاس باكيتا المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي باريس سان جيرمان والذي نجح في ترويض الكرة ثم أطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

موقف الفريقين في الدوري

رد باريس سان جيرمان بهدف التعادل في الدقيقة الـ 76 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي باريس سان جيرمان على الجبهة اليسرى أنهاها إدوارد ميشوت بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ثيلو كيرير بتسديدة مباشرة سكنت شباك الحارس أنطوني لوبيس.

وبهذا التعادل مازال باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 47 نقطة، من أصل 20 مباراة، ويحتل أولمبيك ليون المركز الحادي عشر، برصيد 25 نقطة، من أصل 19 مباراة.