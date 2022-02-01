يوسف البلايلي ينضم لنادي براست الفرنسي بعد العودة من أمم إفريقيا

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أعلن نادي براست الفرنسي، عن ضم الدولي الجزائري يوسف البلايلي، جانح منتخب بلاده ونادي قطر السابق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

امضى الدولي الجزائري يوسف البلايلي لنادي براست الفرنسي بعد فسخ عقده مع نادي قطر في اختتام منافسات البطولة العربية في قطر.

جاء فسخ يوسف البلايلي عقده مع نادي قطر القطري، في فترة منافسات بطولة كأس العرب، والتي احتضنتها الأراضي القطرية.

ظهر يوسف البلايلي بشكل قوى في بطولة كأس العرب، مع منتخب بلاده والتتويج بكأس العرب، بعد تغلبه على نظيرة التونسي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن جوائز اللاعبين التي شهدت غياب تام للاعبي منتخب مصر، بعدما خرج الفراعنة من الدور قبل النهائي أمام تونس بهدف نظيف وخسارة مباراة تحديد المركز الثالث أمام قطر بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

ونستعرض معكم دوت الخليج جوائز البطولة:

جائزة أفضل لاعب:

الأول: ياسين إبراهيمي

الثاني: يوسف البلايلي

الثالث: أكرم عفيف

جائزة القفاز الذهبي:

الحارس رايس مبولحي

جائزة الحذاء الذهبي:

الأول: سيف الدين الجزيري

الثاني: ياسين إبراهيمي

توج منتخب الجزائر بكأس العرب بعد الفوز على تونس بنتيجة 2/0 على استاد "البيت"، ضمن اللقاء النهائي من البطولة المقامه في قطر 2021.

تونس والجزائر بنهائي كأس العرب

وشهد بداية الشوط الأول سيطرة كبيرة وهجوم من المنتخب التونسي وهددوا مرمى الجزائر في أكثر من كرة عن طريق سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني، الذي كان قريب من التسجيل لولا تأق رايس مبولحي حاسر الجزائر.

ثم دخلت الجزائر في اللقاء وبادلت تونس الهجمات، ليضيع طيبي مزياني أخطر فرص الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من ياسين إبراهيم ليضعها اللاعب خارج المرمى وهو بنفراد تام بالحارس المعز حسن.

مشادة بين تونس والجزائر

وحدثت مشادة بين لاعبي الفريقين بسبب أحد الكرات ليخرج اللاعب بطاقة صفراء لسيف الدين الجزيري ويوسف المساكني وبغداد بونجاح.

وع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً وحاول كل فريق للتقدم وإحاز هدف، ولكن شهد اللقاء تألق كبير للحارسيي المعز حسن ورايس مبولحي.

وفي الدقائق الأخيرة أتيحت أخطر فرص المباراة عن طريق سيف الدين الجزيري بعدما أنفرد بشكل تام بحارس الجزائر ليضعها على يساره خارج المرمى، كانت الكرة ستعلن التقدم لتونس وفوزهم بالمباراة.

لينتهي في الأخير شوط اللقاء الثاني بالتعادل السلبي وتتجه المباراة للأشواط الإضافية لتحديد المنتخب المتوج بكأس العرب قطر 2021.

وفي الأشواط الاضافية شهدت إثارة كبيرة، حتى أحرز أمير سعيود الهدف الأول في الدقيقة 99 من تسديدة أكثر من رائعة سكنت شباك المعز حسن.