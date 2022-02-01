الأهلي والزمالك يتعادلان في قمة اليد

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم لاعبوا الفريقين مباراة كبيرة، وكلاهما كانو قريبين من تحقيق الانتصار، في لقاء كبيرة بين القطبين في دوري المحترفين لكرة اليد.

ونجح الزمالك في إدراك التعادل في أخر الدقائق، بعدما كان متأخر بهدفين ونجح لاعبية في تسجيل التعادل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 19 يظل بهم على صدارة الترتيب، فيما أصبح رصيد الأهلي 17 نقطة يحتل بهم وصافة الترتيب.

الزمالك يهزم طلائع الجيش في دوري المحترفين لكرة اليد

حقق فريق الزمالك لكرة اليد الفوز على نظيره طلائع الجيش، بنتيجة 31/30، ضمن مباريات الجولة الاثلثة من المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد.

واُقيمت المباراة في صالة محمد حسن حلمي في نادي الزمالك بميت عقبة، وشهد اللقاء إثارة كبيرة بين الفريقين، حيث كان كلاً منهما يريدان الفوز، حتى حسمها الزمالك في الأخير بفارق هدف بعد إثارة كبرة بينهم.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الزمالك للنقطة رقم 14، يحتل بهما صدارة جدول الترتيب.

مباريات الدور التمهيدي للبطولة.

أزمات الأهلي في مونديال الأندية

يواجه النادي الأهلي العديد من المكائد في البطولة، في تواجد غياب لاعبين الفريق الدوليين، في المنتخب الوطني، والذي نجح في التأهل للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

والتي يأتي على رأسها عمرو السولية، محمد الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد شريف، محمد عبد المنعم، مع المنتخب الوطني، فيما يأتي شبحة الإصابات في المركز الثاني من عقبات الأهلي في المونديال، والتي ضربت في وقت سابق، أكرم توفيق بالرباط الصليبي، وحسام حسن، وبيرسي تاو، بشاكل عضلية، وكورونا تغيب محمد المغربي، وبدر بانون، في خط الدفاع.

تشكيل الأهلي المتوقع بكأس العالم للأندية 2022

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد أشرف – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: حسين الشحات – لويس ميكوسوني – طاهر محمد طاهر.