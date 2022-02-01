/676576/حمو-بيكا-رفضت-ضم-جنسية-إحدى-الدول-العربية-وهاني-شاكر-أغضبهم-بعد-قراره-ضدنا

وجه مغني المهرجانات الشعبية محمد محمود الشهير باسم "حمو بيكا"، رسالة إلى الفنان هاني شاكر نقيب نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أن الله قادر على كل شيء.

دوت الخليجيرصد تصريحات حمو بيكا خلال برنامج مصر جديدة مع الأعلامية إنجي أنور

وقال حمو بيكا خلال استضافته على برنامج مصر جديدة، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة قناة etc: "الفنان هاني شاكر رغم حب العالم العربي له، إلا أنه أغضبه بسبب ما يفعلوا مع مطربي المهرجانات".

وكشف حمو بيكا عن رفضه لعرض أخذ جنسية لإحدي الدول العربية، قائلا: عرض عليا أخذ جنسية إحدى الدول العربة، حتى يتيح لي العمل بكامل حريتي، ولكني رفضت بسبب حبي لبلدي، ورغم ذلك تعرضت للظلم من قبل النقابة».

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر

هذا وفتح مؤدي المهرجان الشعبية حمو بيكا النار على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك بسبب إصدار الأخير قرار بإيقاف حمو عن الغناء.

وقال بيكا خلال لايڤ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "لو هما مستكترين علينا النعمة فربنا اللي بيدهالنا، ومحدش بيدينا حاجة من جيبه أو بيصرف علينا، وربنا اللي بيحاسب العباد، وهو عياله بيسمعونا، وبيسمعنا الدكاترة والمهندسين وظباط كله بيسمعنا".

نقابة الموسيقيين تفتح بابها للمهرجانات

من جانبه، كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عودة ثلاثة من مؤدي المهرجانات داخل النقابة، الذي تم منع التعامل معهم خلال الفترة الماضية، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، حيث قررت النقابة الاشتراط على هؤلاء المؤديين بتغير أسمائهم والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة أمام الجمهور.

اعتذار حمو بيكا لهاني شاكر

هذا وتعددت الخلافات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في الأونة الأخيرة، وبين المنع والتصريح للعديد من المطربين، زادت الخلافات وتفاعل معها الكثيرين وكانت حديث الساعة.

فقدم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا اعتذاره من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من إحتفالات رأس السنة، وتمني حمو بيكا منه أن يعتيره إبنا من أبنائه.

وقام بتوجيه رسالة لهاني شاكر عبر صفحتة الرسمية علي موقع "فيسبوك" قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك تقبل أعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي".

مردفاً:" أتمني تقبل أعتذاري وتعتبرني أبن من أبنائك".