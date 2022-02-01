/676578/هيفاء-وهبي-تدعم-حمو-بيكا-أغانيك-جميلة-وبنحبها-ومتسمعش-لحد

دعمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مطرب المهرجانات حمو بيكا، بسبب حملة الانتقادات التى يتعرض لها وأزماته مع نقابة المهن الموسيقية.

دوت الخليجيرصد تصريحات هيفاء وهبي عن حمو بيكا ببرنامج مصر جديدة

وقالت هيفاء وهبي خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر شاشة قناة etc: " الناس بتنسي كل حاجة وحشة، طالما بتعمل حاجة حلوة وبتقدم مزيكا جميلة".

وأضافت هيفاء خلال مداخلتها الهاتفية:" الناس يا حمو مش بتحبك، الناس بتحب أغانيك، ولكن فى مجموعة شغلهم يكرهوا معجبيك فيك، بلاش تسمع لهم وخليك فى شغلك".

نقابة الموسيقيين تفتح بابها للمهرجانات

من جانبه، كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عودة ثلاثة من مؤدي المهرجانات داخل النقابة، الذي تم منع التعامل معهم خلال الفترة الماضية، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، حيث قررت النقابة الاشتراط على هؤلاء المؤديين بتغير أسمائهم والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة أمام الجمهور.

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر

هذا وفتح مؤدي المهرجان الشعبية حمو بيكا النار على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك بسبب إصدار الأخير قرار بإيقاف حمو عن الغناء.

وقال بيكا خلال لايڤ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "لو هما مستكترين علينا النعمة فربنا اللي بيدهالنا، ومحدش بيدينا حاجة من جيبه أو بيصرف علينا، وربنا اللي بيحاسب العباد، وهو عياله بيسمعونا، وبيسمعنا الدكاترة والمهندسين وظباط كله بيسمعنا".

اعتذار حمو بيكا لهاني شاكر

هذا وتعددت الخلافات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في الأونة الأخيرة، وبين المنع والتصريح للعديد من المطربين، زادت الخلافات وتفاعل معها الكثيرين وكانت حديث الساعة.

فقدم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا اعتذاره من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من إحتفالات رأس السنة، وتمني حمو بيكا منه أن يعتيره إبنا من أبنائه.

وقام بتوجيه رسالة لهاني شاكر عبر صفحتة الرسمية علي موقع "فيسبوك" قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك تقبل أعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي".

مردفاً:" أتمني تقبل أعتذاري وتعتبرني أبن من أبنائك".