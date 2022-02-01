/676580/محمد-صلاح-يجب-التركيز-على-مباراة-الكاميرون-قبل-التفكير-في-نهائي-البطولة

أكد الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر، على لاعبي الفراعنة في الإستعجال بالإحتفال بالفوز، في بطولة أمم إفريقيا، على المغرب بالوصول لنصف نهائي البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص أيذاً على التأكيد بالفوز على منتخب المغرب في ربع نهائي البطولة، يزيد ذلك الضغط والمسئولية على الفراعنة في البطولة، بالتقدم من دور لآخر.

تصريحات محمد صلاح

وقال محمد صلاح في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "يجب أن نبقى أقدامنا على الأرض لأننا لا نستطيع التفكير كثيرًا في المستقبل".

وأضاف: "يجب أن نستعد للمباراة الكبيرة ضد الكاميرون وألا نبدأ في صناعة الأحلام بشأن النهائي قبل نصف النهائي".

وواصل: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة ضد فريق مغربي جيد للغاية، زملائي في الفريق يفعلون ما هو ضروري في كل مباراة، ويبذلون قصارى جهدهم للذهاب إلى أبعد مدى ممكن".

واستكمل: "خوض مباراتين متتاليتين بأشواط إضافية ليس بالأمر السهل، لكن يمكنني أن أخبركم أننا بحالة جيدة ونخوض بطولة جيدة للغاية".

موعد مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي أمم إفريقيا

ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل، في تمام التاسعة مساءً، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

يدخل المنتخب الوطني لقاء الكاميرون بكل قوة، في محاولة تحقيق الفوز وتخطي منتخب الكاميرون أصاحاب الأرض والضيافة في البطولة، للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 2022.

كأس أمم إفريقيا 2022

ويبحث المنتخب الوطني، على بطولة كأس أمم إفريقيا الثامنة في تاريخه، بعد غياباها منذ عام 2010، ليواصل صدارته وسط منتخبات القارة السمراء، في رصيد التتويج بالبطولة، والتي يأمل فيها منتخب الكاميرون بالتتويج بالكأس السادس والإقتراب من رصيد مصر فيها.

يمتلك منتخب مصر العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم حول العالم، وأبرزها محمد صلاح مهاجم ليفربول، وعمرو السولية ومحمد الشناوي، لاعبي النادي الأهلي، بطل القارة الإفريقية في العامين السابقين على التوالي، بجانب محترفي مصر بالدوري التركي وعلى رأسهم مصطفى محمد، ولاعبي الزمالك أبطال الدوري العام، وأصحاب الطموح العالية والروحة القتالية نادي فيوتشر صاحب أول ضربة في الدوري المصري الممتاز.