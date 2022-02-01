«عمره ما فكر يبصلي».. يسرا تتحدث عن أول حُب في حياتها

/676581/عمره-ما-فكر-يبصلي-يسرا-تتحدث-عن-أول-حب-في-حياتها

بدأت الفنانة المتألقة يسرا برنامجها الجديد، بطرقة مختلفة ومبدعة، إذ تحدثت في بداية الحلقة عن أول قصة حب عاشتها، والتي هي محور حلقتها الاولى خلال برنامج «كلام في الحب» الذي تقدمه عبر قناة mbc 1.

دوت الخليجيرصد أولى قصص الحب التي وقعت بها الفنانة يسرا

وقالت يسرا خلال برنامجها المذاع عبر فضائية mbc 1: «أعجبت بزميلي في المدرسة، وكنت صغيرة جدا وهو كان أكبر مني؛ وعمره ما فكر يبصلي لأني أصغر منه طبعا».

وتابعت: «بس أنا مستلمتش وفضلت وراه لحد ما حبني، وكنا بنلعب لعبة وهي أن كل واحد يكشف عن رأيه بـ زميله، وأنا كتبت اسمي وهو قال أني لطيفة وملفته للانتباه، وفرحت جدا وعرفت أنه معجب بيا».

يسرا تروح لبرنامج كلام في الحب

وروجت يسرا للعمل من خلال نشر الفيديو الترويجي الخاص بالبرنامج على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: «عن الحب بين الفرح والحزن كلام لا ينتهي.. استنوني في برنامجي الجديد كلام في الحب، يوم الإثنين، الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على شاشة MBC1».

يسرا تترقب عرض فيلم ليلة العيد

وتترقب يسرا عرض فيلمها الجديد "ليلة العيد" اذ انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد العمل ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، محاولة لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب".

مسلسل يسرا في رمضان 2022

وتعاون المخرج عمرو عرفة والمؤلفة هالة خليل في مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي من المقرر ان تشارك به يسرا في السباق الرمضاني لعام 2022.

مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين ومن تأليف هالة خليل و الإخراج لعمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب.

يعد مسلسل «أحلام سعيدة» التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014، وشارك في بطولته كل من غادة عادل، ونيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين.