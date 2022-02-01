/676582/بدون-راحة-منتخب-مصر-يواصل-الإستعدادات-لمواجهة-الكاميرون-بنصف-نهائي-أمم-إفريقيا

خاض المنتخب الوطني تدريباته اليوم على فترتين، تضمنت الفترة الأولى تدريبًا بدنيًا واستشفائيا صباحا في مقر اقامته ، فيما أدى تدريبه المسائي على أحد الملعب الفرعي لستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي ذلك في بداية استعداداته للقاء الكاميرون في الثامنة من مساء الخميس المقبل في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الافريقية بستاد أولمبييه الذي قرر الكاف اعادة فتحه لاستقبال مباريات البطولة مجددًا.

تم تقسيم اللاعبين صباحًا إلى مجموعتين تضم الأولى الذين شاركوا في مباراة الأمس ، بينما ضمت الثانية اللاعبين الذين لم يشاركوا و الذين شاركوا في جزء منها لاختلاف الحمل التدريبي.

المشاركين في تدريبات المنتخب

شارك في تدريبي اليوم جميع اللاعبين عدا أحمد حجازي ،فيما شارك محمد أبو جبل في التدريبات الصباحية الاستشفائية بعد أن أكدت الآشعة التي أجراها عن اصابته باجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من التدريب المسائي ، و يواصل محمد الشناوي برنامجه العلاجي.

كما أجرت بعثة المنتخب الوطني صباح اليوم مسحة طبية خاصة لجميع أفراد البعثة والمرافقين لها ضمن الاجراءات الاحترازية التي تفرضها لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث جاءت جميع نتائجها سلبية.

موعد مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائي أمم إفريقيا

ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني يوم الخميس المقبل، في تمام التاسعة مساءً، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

يدخل المنتخب الوطني لقاء الكاميرون بكل قوة، في محاولة تحقيق الفوز وتخطي منتخب الكاميرون أصاحاب الأرض والضيافة في البطولة، للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا 2022.

كأس أمم إفريقيا 2022

ويبحث المنتخب الوطني، على بطولة كأس أمم إفريقيا الثامنة في تاريخه، بعد غياباها منذ عام 2010، ليواصل صدارته وسط منتخبات القارة السمراء، في رصيد التتويج بالبطولة، والتي يأمل فيها منتخب الكاميرون بالتتويج بالكأس السادس والإقتراب من رصيد مصر فيها.

يمتلك منتخب مصر العديد من الأسماء البارزة في عالم كرة القدم حول العالم، وأبرزها محمد صلاح مهاجم ليفربول، وعمرو السولية ومحمد الشناوي، لاعبي النادي الأهلي، بطل القارة الإفريقية في العامين السابقين على التوالي، بجانب محترفي مصر بالدوري التركي وعلى رأسهم مصطفى محمد، ولاعبي الزمالك أبطال الدوري العام، وأصحاب الطموح العالية والروحة القتالية نادي فيوتشر صاحب أول ضربة في الدوري المصري الممتاز.