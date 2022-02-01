/676586/كنت-بغني-ببلاش-وتعرضت-لظلم-كتير-من-النقابة-تصريحات-حمو-بيكا-في-برنامج-مصر-جديدة

حل مرطب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، ضيفًا مع الأعلامية إنجي أنور ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر قناة ETC، بحلقة ملئية من الأسرار والإجابات النارية، اليوم الاثنين الموافق 31 يناير، وشهدت الحلقة نسبة مشاهدة عالية.

دوت الخليجيرصد أبرز تصريحات حمو بيكا خلال أستضافته مع الأعلامية إنجي أنور

حمو بيكا وأزمته مع نقابة المهن الموسيقية

- النقابة تقوم بإصدار قوانين غريبة كل فترة

- النقابة مش عايزين يعترفوا بالفن الخاص بينا

- هذا يُعد فن، طالما إن في ناس بتسمعني ومبسوطة

- سبب الألفاظ الأغاني الخاص بي هي السينما

- حسبوني من دلوقتي، ليه بتتكلموا فى الأيام دي الماضية

- انا كنت بغني من اللي كنت بشوفه في السينما، زي عبده موته والالماني

- رغم حب العالم العربي لـ”هاني شاكر” إلا أنه أغضبه بسبب ما يفعلوا مع مطربي المهرجانات

- رفضت ضم جنسية لإحدى الدول العربية بسبب حبي لبلدي، ورغم ذلك تعرضت للظلم من النقابة

- كان هناك أشخاص كبيرة فى النقابة بيجبروني علشان أغني من غير أجر

- كنت بخلص الفرح وأقول عندي شغل فى فرح أخر، وبيقولي “لا”

نقابة الموسيقيين تفتح بابها للمهرجانات

من جانبه، كشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، عودة ثلاثة من مؤدي المهرجانات داخل النقابة، الذي تم منع التعامل معهم خلال الفترة الماضية، باعتبارهم أعضاء غير عاملين بالنقابة، حيث قررت النقابة الاشتراط على هؤلاء المؤديين بتغير أسمائهم والالتزام بالقيم والأخلاق الحميدة أمام الجمهور.

اعتذار حمو بيكا لـ”هاني شاكر”

هذا وتعددت الخلافات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في الأونة الأخيرة، وبين المنع والتصريح للعديد من المطربين، زادت الخلافات وتفاعل معها الكثيرين وكانت حديث الساعة.

قدم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا اعتذاره من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من إحتفالات رأس السنة، وتمني حمو بيكا منه أن يعتيره إبنا من أبنائه.

وقام بتوجيه رسالة لهاني شاكر عبر صفحتة الرسمية علي موقع "فيسبوك" قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك تقبل أعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي".

مردفاً:" أتمني تقبل أعتذاري وتعتبرني أبن من أبنائك".

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يعتذر فيها حمو بيكا إلي نقابة المهن الموسيقي، حيث أن له تاريخ كامل من الإعتذارات للنقابة ونعرضها لكم فيما يأتي.