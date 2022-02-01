676587 /676587/تعليم-النواب-تنحاز-لأولياء-الأمور-وترفض-مشروع-قانون-مقدم-من-وزير-التعليم-بتشديد-الغرامة-على-أولياء-الأمور-والحرمان-من-المرافق-حال-تخلف-الطالب-عن-الحضور تعليم النواب ترفض مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون التعليم. 11:55 م - الإثنين 31 يناير 2022 شهدت لجنة التعليم بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم 31 يناير الجاري جدلاً واسعاً بسبب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة الغرامة لتتراوح من (500) إلى (1000) جنيه لكل ولي أمر ينقطع طفله عن الحضور عن المدرسة بدون عذر مقبول، فضلاً عن جواز حرمان ولي الأمر من الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئات والجهات العامة وخدمات المرافق العامة. دوت الخليج وأعرب نواب لجنة التعليم عن رفضهم القاطع لمشروع القانون الذي يمثل ضغط وإنهاك للأسر المصرية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وانتشار فيروس كورونا، فضلاً عن أن مشروع القانون بهذا الشكل لن يحل من مشكلة التسرب من التعليم. تعليم النواب تنحاز لأولياء الأمور وترفض مشروع قانون مقدم من وزير التعليم بتشديد الغرامة على أولياء الأمور والحرمان من المرافق العامة حال تخلف الطالب عن الحضور إلى المدرسة . وقررت لجنة التعليم بالإجماع رفض مشروع القانون وإعداد تقريراً بذلك للعرض على المجلس. تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليم النواب تنحاز لأولياء الأمور وترفض مشروع قانون مقدم من وزير التعليم بتشديد الغرامة على أولياء الأمور والحرمان من المرافق حال تخلف الطالب عن الحضور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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