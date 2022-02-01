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تعليم النواب تنحاز لأولياء الأمور وترفض مشروع قانون مقدم من وزير التعليم بتشديد الغرامة على أولياء الأمور والحرمان من المرافق حال تخلف الطالب عن الحضور

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/676587/تعليم-النواب-تنحاز-لأولياء-الأمور-وترفض-مشروع-قانون-مقدم-من-وزير-التعليم-بتشديد-الغرامة-على-أولياء-الأمور-والحرمان-من-المرافق-حال-تخلف-الطالب-عن-الحضور

تعليم النواب ترفض مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون التعليم.

11:55 م - الإثنين 31 يناير 2022

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شهدت لجنة التعليم بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم 31 يناير الجاري جدلاً واسعاً بسبب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة الغرامة لتتراوح من (500) إلى (1000) جنيه لكل ولي أمر ينقطع طفله عن الحضور عن المدرسة بدون عذر مقبول، فضلاً عن جواز حرمان ولي الأمر من الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئات والجهات العامة وخدمات المرافق العامة.

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دوت الخليج

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وأعرب نواب لجنة التعليم عن رفضهم القاطع لمشروع القانون الذي يمثل ضغط وإنهاك للأسر المصرية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية، وانتشار فيروس كورونا، فضلاً عن أن مشروع القانون بهذا الشكل لن يحل من مشكلة التسرب من التعليم.

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تعليم النواب تنحاز لأولياء الأمور وترفض مشروع قانون مقدم من وزير التعليم بتشديد الغرامة على أولياء الأمور والحرمان من المرافق العامة حال تخلف الطالب عن الحضور إلى المدرسة

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وقررت لجنة التعليم بالإجماع رفض مشروع القانون وإعداد تقريراً بذلك للعرض على المجلس.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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