فيوتشر يعلن عن ضم 3 صفقات جديدة «صور»

أعلن نادي فيوتشر عن ضم 3 صفقات جديده، قبل غلق موسم الانتقالات الشتوي، الذي انتهى منذ دقائق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن الحساب الرسمي لفيوتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن التعاقد مع 3 لاعبين دفعة واحدة، وكان أنهى الفريق إجرائات ضمهم ولكن لم يعلنوا بشكل رسمي.

ونجح فيوتشر في ضم التونسي مروان الصحراوي لاعب الإسماعيلي السابق، والمدافع سليمان خالد بالإضافة إلى استعارة عبد الرحمن مانو من النادي الأهلي.

ليحسم فيوتشر صفقاته خلال الميركاتو الشتوي بضم 3 لاعبين.

نتيجة مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري

حقق الاتحاد السكندري الفوز على نظيره فيوتشر بنتيجة 2/1، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة المصرية.

وقدم فيوتشر شوط أول قوي وحاول لاعبوه كثيراً من خلال هجمات خطيره، وأفتتح طارق طه الأهداف لفيوتشر في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

وحاول الاتحاد السكندري أن يعود في النتيجة من خلال هجمات نظمها الفريق في نهاية الشوط، ولكن حافظ دفاعات فيوتشر والحارس أحمد يحيى على نظافة شباكهم.

فيوتشر ضد الاتحاد السكندري

وفي شوط المباراة الثاني حاول الاتحاد السكندري أن يتعادل، مع فيوتشر من خلال هجمات عديدة حتى نجحوا في إحراز هدفين في أخر اللقاء بالدقيقتين 87 و90 عن طريق كريستوفاو مابولولو، ليعطي للفريق السكندري فوز غالي وهام.

وبتلك النتيجة يتأهل فيوتشر من المجموعة كمركز أول برصيد 12 نقطة، وخلفه الاتحاد في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، في إنتظار مباريات غزل المحلة وإنبي غداً، في حالة تعثرهم سيتأهل الاتحاد كأحسن مركز ثاني.

تشكيل فيوتشر أمام الاتحاد السكندري:

محمود حمدي - فارس طارق – طارق طه – أشرف مجدي – جوزيه جوناثان - أيمن الصفاقسي – سعد سمير – عمر سافيولا – محمد رضا – محمد ربيعة – عربي بدر.

تشكيل الاتحاد السكندري امام فيوتشر:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: صبري الرحيل – عبد السلام – محمود شبانة – هشام صلاح.

خط الوسط: مورو – خالد الغندور – مروان عطية.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي – بنجامين – مابولولو.

بدلاء الاتحاد السكندري أمام فيوتشر:

محمد عبد المنصف – السيد سالم – حسام عاشور – فوزي الحناوي – كريم يحيى – نادر رمضان – ابراهيم حسن – أحمد راشد – عبد الغني محمد.