/676590/الهلال-السعودي-يعلن-عن-قائمته-في-كأس-العالم-للأندية

أعلن الهلال السعودي قائمته التي ستخوض منافسات كأس العالم للأندية، الذي سيقام في الإمارات بعد أيام قليلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيقابل الهلال الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وإي إس بيراي التاهيتي يوم 6 من شهر فبراير الحالي.

قائمة الهلال في كاس العالم

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف – محمد العويس – عبد الله الجدعاني – أحمد آل جبيع.

خط الدفاع: على آل بليهي – محمد جحفلي – جافي هيون سو – ياسر الشهراني – محمد البريك – عبد الرحمن العبيد – متعب المفرج – حمد اليامي – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج – مصعب الجوير – ميشيل ديلغادو – أندري كاريلو – سالم الدوسري – عبد الله عطيف – جوستافو كويلار – محمد كنو – عبد الإله المالكي – ماثيوس بيريرا – ناصر الدوسري – محمد القحطاني.

خط الهجوم: صالح الشهري – عبد الله الحمدان – عبد الله رديف – موسمى ماريجا – أوديون إيجالو.

وصول بعثة الأهلي لفندق الإقامة بالإمارات استعداداً لكأس العالم

وصل بعثة النادي الأهلي لفندق الإقامة بالإمارات، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، ممثل بطل القارة الإفريقية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي في السادسة مساء، من الخامس من فبراير القادم، في مباراة المارد الخامسة عشر في تاريخ مساركته في مونديال الأندية.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

‎وضمت قائمة الأهلي كلا من: وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

‎وتدخل بعثة الفريق معسكرًا مغلقًا في الإمارات، استعدادًا لكأس العالم للأندية، وسوف يلحق بهم بقية اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في الكاميرون.

‎ويستكمل بيرسي تاو تدريبات العلاج الطبيعي والاستشفاء خلال فترة معسكر الإمارات على هامش وجود الفريق بكأس العالم للأندية.

‎ويخوض الأهلي أولى مواجهاته في كأس العالم للأندية يوم ٥ فبراير أمام إف سي مونتيري بطل المكسيك، في إطار مباريات الدور التمهيدي للبطولة.