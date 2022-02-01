التموين تعلن موعد صرف مقررات فبراير

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان لها، إنه سيتم إتاحة عديد من السلع على بطاقات التموين، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن وهو 50 جنيها شهريا.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد نجحت فى توفير جميع السلع الغذائية، ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة انتشار فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع.
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