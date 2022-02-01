الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر رجب.. وهذا موعده فلكيا

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "سيجرى إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مساء اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى حسابات الدار على باقى مواقع التواصل الاجتماعى".

وكشف معهد البحوث الفلكية أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الثلاثاء.

وفلكيا ووفقا للحسابات المبدئية لمعهد الفلك، تكون غرة شهر رجب لعام 1443 هجريا يوم غد الأربعاء.

نفت دار الإفتاء، ما يتردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعى، بأن غدا الثلاثاء هو أول أيام شهر رجب.

وكتب الحساب الرسمى لدار الإفتاء، على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "انتشر على معظم الصفحات على الفيسبوك أن غدًا أول شهر رجب، وهذا الأمر غير صحيح".

وتابعت الدار: "غدًا موعد استطلاع الهلال، وسيتم إعلان موعد بداية شهر رجب غدًا بإذن الله بعد صلاة المغرب، تابعونا على الصفحة".