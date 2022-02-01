طقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن أهم التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد عن وجود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وشددت الأرصاد على أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، حيث يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت الأرصاد عن تواجد أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسطة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 10

وادى النطرون 18 11

طنطا 17 09

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 18 08

مطروح 17 10

السلوم 18 09

سيوة 19 08

بورسعيد 18 10

دمياط 18 09

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 09

الإسماعيلية 19 09

السويس 19 10

العريش 17 08

رفح 17 08

رأس سدر 20 10

نخل 18 01

نويبع 18 12

طابا 17 10

كاترين 11 01-

الطور 19 08

شرم الشيخ 19 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 11

الفيوم 18 07

بنى سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 19 06

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الأقصر 20 07

أسوان 20 07

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أبوسمبل 19 07

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شلاتين 22 12

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حلايب 20 13