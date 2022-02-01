/676591/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة في مختلف أندية العالم، والتي من أبرزها مباريات مواعيد مباريات اسيا المؤهلة لكأس العالم .

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات كأس الرابطة تقام مباراة الزمالك والطلائع والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءً مواعيد مباريات الدوري الفرنسي يخوض فريق ليون مباراته ضد مارسيليا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً. مواعيد مباريات امريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم بوليفيا تشيلي في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports Connect تقام مباراة أوروجواي ضد نظيرة فنزويلا في تمام الساعة الواحدة صباحا عبر قنوات beIN Sports Connect تقام مباراة الأرجنتين ضد نظيرة كولومبيا في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا عبر قنواتbeIN Sports Connect 2 يخوض منتخب البرازيل ضد نظيرة باراجواي في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا عبر قنوات1 beIN Sports Connect تقام مباراة منتخب اليابان ضد نظيرة السعودية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا يخوض فريق لبنان ضد نظيرة العراق في تمام الساعة الثانية ظهراً. تقام مباراة منتخب سوريا ضد نظيرة كوريا الجنوبية في تمام الساعة الرابعة عصراً. تقام مباراة إيران ضد نظيرة الإمارات في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً. تقام مباراة عمان ضد نظيرة أستراليا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

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