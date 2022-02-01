/676593/موعد-مباراة-البرازيل-وباراجواى-فى-تصفيات-كاس-العالم-2022

يدخل منتخب البرازيل مباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيرة باراجواى فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، على استاد "مينيراو"، في منافسات الجولة السادسة عشر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر إقامة مباراة منتخب البرازيل ونظيرة باراجواى في تمام الساعة الثانية والنصف فجراً غداً الأربعاء.

ترتيب مجموعة قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

1- البرازيل، برصيد 36 نقطة.

2- الأرجنتين، برصيد 32 نقطة.

3- الإكوادور، برصيد 24 نقطة من 15 مباراة.

4- أوروجواي، برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.

5- كولومبيا، برصيد 17 نقطة.

6- بيرو، برصيد 17 نقطة.

7- تشيلي، برصيد 16 نقطة من 15 مباراة.

8- بوليفيا، برصيد 15 نقطة.

9- باراجواي، برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.

10- فنزويلا، برصيد 7 نقاط.

تتأهل من قارة أمريكا الجنوبية، أول أربع مراكز في المجموعة بشكل مباشر للمونديال، فيما يلعب صاحب المركز الخامس ملحق.

نتيجة مباراة البرازيل والإكوادور

تأتي مباراة البرازيل والأكوادور في مقدمة مباريات اليوم، والتي حسمها التعادل الإيجابي، بنتيجة هدف لهدف، في لقاء مثير شهد على 6 بطاقات صفراء، وبطاقتي حمراء لكل منتخب بطاقة.

تقدم راقصوا السامبا في نتيجة المباراة في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، عن طرق قائد البرازيل، كاسيميرو، من خلال كرة عرضية من جهة اليسار قابلها رافيينيا برأسية أبعدها الحارس فتابعها كاسيميرو بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

رد الفريق الضيف منتخب الإكوادور بهدف التعادل في الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة، عن طريق فيليكس توريس، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها بلاتا عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بلاتا برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى