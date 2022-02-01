الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية مؤثرة تمتد لـ القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن وجود ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 18 درجة مئوية، وشمال الصعيد 16 درجة، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد 20 درجة.

وشدد الأرصاد على أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء حيث يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد، ووسط سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

ولفتت الأرصاد الجوية إلى أن الظاهرة المؤثرة على طقس اليوم الثلاثاء، هى الأتربة العالقة على السواحل الشرقية، والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا .