أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد البرلمان العربى ورشة عمل، بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، للإعداد لمشروع قانون استرشادى عربى لمكافحة العنف ضد المرأة، تزامناً مع يوم المرأة العربية.

باريس

يُلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏"اليونسكو" الدكتور خالد عبد الغفار كلمة جمهورية مصر العربية فى المؤتمر الدولى لاعتماد الاتفاقية المُنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية، بالمقر الرئيسى لـ اليونسكو فى باريس.

القاهرة

تُتاح النسخة الرسمية من منهج اللغة الإنجليزية للفصل الدراسى الثانى للصف الثالث الثانوى على منصات "ﺑﻨﻚ المعرفة".

القاهرة

تطلق وزارة الأوقاف مشروع "صكوك الإطعام"، بمجزر البساتين، تماشيا مع سياسة الدولة المصرية فى توفير احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ضمن مشروع "حياة كريمة".

القاهرة

تقام مباراة كرة القدم بين الزمالك وطلائع الجيش، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة لكأس الرابطة.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية معرضا جماعيا بعنوان "ريشة فنان" تحت إشراف الفنان أحمد غويبه، فى السادسة والنصف مساءً، بقاعة زياد بكير للفنون بالأوبرا.

القاهرة

يفتتح رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر معرضا للفن التشكيلى تحت عنوان "واحدة من مصر" لـ الفنانة ناهد أحمد حسن، فى السادسة مساءً، بقاعة صلاح طاهر للفنون بالأوبرا.

القاهرة

يشارك المخرج ماندو العدل فى ندوة حول فيلمه "صاحب المقام"، والتى تقام ضمن فعاليات الدورتين الـ47 و48 من مهرجان جمعية الفيلم.

القاهرة

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساءً، حفلا جديدا لفرقة قصر الغورى للموسيقى العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

الإسكندرية

تعقد مكتبة الإسكندرية اللقاء الثانى لسلسلة ندوات اكتشاف المواهب الشابة فى مجال القصة القصيرة، بحضور عدد من المبدعين والنقاد.

تونس

ترتفع أسعار المواد البترولية جزئيًا فى تونس، فى إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لعام 2022.

موسكو

يجرى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن.

موسكو

يتبادل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، خلال مباحثاتهما فى موسكو، وجهات النظر حول المشاكل المتعلقة بضمان الأمن الأوروبى.