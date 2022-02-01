/676594/موعد-مباراة-الأرجنتين-ضد-كولومبيا-والقنوات-الناقلة

يستعد منتخب الأرجنتين لمباراته اليوم الثلاثاء، ضد نظيرة كولومبيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف صباح الأربعاء على ملعب "ماريو البيرتو كيمبس" ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة الأرجنتين ضد نظيرة كولومبيا في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا عبر قنواتbeIN Sports Connect 2

قائمة منتخب الأرجنتين

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز – فرانكو أرماني – خوان موسو – إستيبان أندرادا

خط الدفاع: جونزالو مونتيلا – ناهويل مولينا – جيرمان بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندي – لوكاس مارتينيز كوارتا – ليساندرو مارتينيز – ماركوس أكونيا – نيكولاس تاجليافيكو

خط الوسط: رودريجو دي باول – إيمليانو بوينديا – ليوناردو بارديس – لوكاس أوكامبوس – جويدو رودريجيز – جيوفاني لو سيلسو – أليخاندرو جوميز – أنخيل دي ماريا – أنخيل كوريا -أليكسس ماك إليستير – نيكولاس جونزاليس

خط الهجوم: خواكين كوريا – لوتارو مارتينيز – خوليان ألفاريز- باولو ديبالا

تتويج بالميدالية الذهبية

ومن ناحيه اخري توج منتخب البرازيل بالميدالية الذهبية بمسابقة كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 2/1، وأحرز هدفي البرازيل كل من: ماتيوس كونيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ومالكوم فيليبي في الدقيقة الـ 108، بينما أحرز هدف إسبانيا الوحيد ميكيل أويارزابال في الدقيقة الـ 61 من زمن المباراة.

يذكر أن منتخبنا الوطني، كان قد ودع البطولة عقب الخساراة امام منتخب البرازيل في الدور ربع النهائي.