موعد مباراة المنتخب السعودي أمام اليابان في تصفيات كأس العالم

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يدخل منتخب السعودية اليوم الثلاثاء، مباراته ضد نظيرة اليابان لحسم التأهل لكأس العالم 2022 فى قطر ، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد مباراة السعودية واليابان

تقام مباراة منتخب اليابان ضد نظيرة السعودية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهرا

انتهت أحداث مباراة السعودية وعمان بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأخضر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية.

ويدين المنتخب السعودي بتجديده الفوز على جاره العُماني الذي خسر ذهاباً على أرضه بالنتيجة ذاتها، إلى فراس البريكان الذي سجل هدف المباراة الوحيد مطلع الشوط الثاني في الدقيقة الـ 48، مانحا فريق المدرب الفرنسي هيرفيه رينار نقطته التاسعة عشرة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن المنتخب الياباني الفائز اليوم على ضيفه الصيني 2- صفر، فيما تحتل أستراليا المركز الثالث برصيد14 نقطة بعد فوزها الكبير على فيتنام 4- صفر.

السعودية على بعد خطوة

وسيضمن المنتخب السعودي بلوغه النهائيات للمرة السادسة في تاريخه قبل جولتين على ختام الدور الحاسم بحال فوزه الثلاثاء على اليابان في سايتاما.

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين مباشرة إلى المونديال، على أن يخوض الفائز بين ثالثي المجموعتين ملحقاً دولياً ضد خامس أميركا الجنوبية في يونيو المقبل.

وباتت مهمة عُمان صاحب رصيد 7 نقاط، شاقة جداً في المنافسة على المركز الثالث بما أنها تتخلف حالياً بفارق 7 نقاط عن أستراليا بعد تلقيها الهزيمة الرابعة.

تشكيل منتخب عمان أمام السعودية:

حراسة المرمى:فايز الرشيدي.

الدفاع:فهمي دوربين، أرشد العلوي، أحمد الخميسي، محسن الغساني.

الوسط:عبد الله فواز، أمجد الحارثي، جميل اليحمدي، المنذر العلوي.

الهجوم:معتز صالح، حارب السعدي.