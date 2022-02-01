شعراوى: 21.6 مليون جنيه تمويلا إضافيا لصندوق التنمية المحلية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تعزيز اعتمادات الصندوق ب21.6 مليون جنيه من الموارد الذاتية للصندوق وذلك بعد استنفاذ الصندوق لمخصصاته خلال فترة 7 أشهر فقط من بداية العام المالى الحالى.





وأوضح شعراوى، أن الراغبين فى الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية عليهم التوجه إلى أقرب وحدة محلية يقع فى نطاقها المشروع لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومى وصورة المؤهل الدراسى والموقف التجنيدى للشباب، وتقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفنى والتدريبى والتسويقى للمقترضين بعد إقرار صلاحية موقع المشروع ودراسة الجدوى الخاصة به.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم استنفاذ 15 مليون جنيه قروضا أتاحها الصندوق، وهو الرصيد الذى تم إتاحته فى بداية العام المالى الحالى 2022-2021، وساهم فى تنفيذ 1554 مشروعا باستثمارات بلغت 18 مليون جنيه منها 3 ملايين جنيه مساهمة من المقترضين، وكانت أكثر المحافظات المستفادة من قروض الصندوق المنيا بعدد 323 مشروعا والدقهلية بعدد 231 مشروعا وبنى سويف بعدد 143 مشروعا، والشرقية 133 مشروعا وسوهاج 130 مشروعا، مشيرا إلى أهمية دور الصندوق فى توفير مشروعات للمرأة المعيلة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا حيث تم تمويل 1046 مشروعا للمرأة بنسبة 67.3% من إجمالى المشروعات التى نفذها الصندوق.

ووجه القائمين على الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة، منوها بأن تكلفة إقراض الصندوق تبلغ 6% سنويا تنخفض إلى 4% لمتحدى الإعاقة والمتحررين من الأمية والحاصلين على قروض جديدة لإضافة طاقة انتاجية جديدة والتزموا بسداد أقساط القرض فى المواعيد المحددة.

كما وجه بضرورة زيادة الندوات التعريفية الخاصة بأنشطة الصندوق، خصوصًا فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمناطق الأكثر احتياجا، وعمل لوحات إرشادية تعريفية بالصندوق وبالمشروعات التى يتم تنفيذها وذلك فى المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية وهى الأماكن التى يتردد عليها المواطنون لإنهاء خدماتهم، لزيادة عدد المستفيدين لا سيما من المرأة والشباب فى مجالات الصناعات البيئية والحرفية والإنتاج الحيوانى والداجنى والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات.