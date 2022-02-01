الصحف تبرز توجيه السيسى باستمرار تطوير قطاع الاتصالات فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاستمرار فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، فضلا عن دوره المهم فى توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

كما وجه الرئيس بتعزيز الاستثمار فى الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى إطار خطط الوزارة للمشاركة فى جهود الدولة لبناء الإنسان المصرى، والمساهمة فى خطة الحكومة للتحول الرقمى، فضلا عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية فى مصر.

وذكر المتحدث أن الدكتور عمرو طلعت عرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز محور بناء الإنسان المصرى، والتى شملت سير العملية الدراسية فى «جامعة مصر المعلوماتية» والمنح التى يتم تقديمها فى هذا الإطار لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بها، فضلا عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى إطار جهود الحكومة للتحول الرقمى، عرض وزير الاتصالات تطورات تنفيذ مبادرة «مصر الرقمية» التى تهدف لدعم الأداء الحكومى، من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية، وميكنة المستشفيات الجامعية، فضلا عن استعراض الموقف التنفيذى للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يتعلق بجهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، استعرض الوزير مشروعى إنتاج كلٍ من الحاسبات اللوحية وكابلات الألياف الضوئية، فى ظل مساعى النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات فى مصر، من خلال تعميق التصنيع المحلى، فضلا عن جهود تطوير بنية الإنترنت، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقارى.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية، أخذا فى الاعتبار مردودها الإيجابى المهم على الدولة والمواطنين اقتصاديا وبيئيا وصحيا، على أن يتم العمل فى هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص، من أجل نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على مستوى الجمهورية، فضلا عن تخصيص حافز أخضر لمالكى تلك السيارات.

جاءت توجيهات الرئيس، خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام»، حيث عرض الوزير هشام توفيق مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتى تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشرى ودعم الكفاءات المتميزة.

وأوضح راضى أن الرئيس قد وجه فى هذا الصدد بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية فى الاقتصاد القومى وتعزيز الصناعة الوطنية، وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على ختام فعاليات التدريب البحرى المصرى ــ السعودى «مرجان ــ 17» الذى استمر عدة أيام بالسعودية، فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة فى البلدين.

تضمن التدريب تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ استطلاع تكتيكى ضد الأهداف البحرية وعدة تشكيلات إبحار، أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

كما شمل التدريب تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية، عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة، كذلك أعمال اقتحام المبانى، التى أظهرت ما يتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية.

وفى سياق منفصل، انطلقت فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى ــ الفرنسى (آمون ــ 22) والذى يستمر لعدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من الطائرات المتطورة مختلفة الطرازات.

ويتضمن التدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية والتى تتناول التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة بغرض توحيد المفاهيم القتالية الجوية بين البلدين، فضلًا عن التدريب على مختلف أساليب القتال الجوى، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية والفرنسية، وصولًا لأعلى معدلات الاستعداد القتالى.

ويهدف التدريب (آمون ــ 22) لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة، وتعظيم الخبرات المتبادلة بما ينعكس على قدرة القوات الجوية لكلًا البلدين وجاهزيتها لتنفيذ كل ما يسند إليها من مهام تحت مختلف الظروف.

وتناولت صحيفة (الأهرام) تأكيد المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة وضعت خططا لتطوير جميع المؤسسات الصحفية القومية، وعمل بوابات إلكترونية، موضحا أنه تم تطوير بوابات (الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير)، حتى أصبحت تليق باسم المؤسسات الصحفية القومية‪.‬

وأوضح ــ خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، لمناقشة الصحافة القومية ورؤية مصر 2030 ــ أنه تم الاتفاق مبدئيا على جدولة الديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية لمصلحة هيئة التأمينات الاجتماعية التى وصلت إلى 3 مليارات جنيه من أصل قيمة دين تبلغ مليارا و900 مليون جنيه فقط.