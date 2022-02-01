السفير المصري الجديد لدى الأرجنتين يُقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأرجنتيني

قدّم السفير د. محمد كاظم، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية الأرجنتينية، ألبرتو فيرنانديز، بحضور وزير الخارجية الأرجنتيني، وذلك في إطار تقديم عدد من السفراء الجُدد لدى الأرجنتين لأوراق اعتمادهم في احتفالية أقيمت بالقصر الجمهورى بالعاصمة بوينس أيرس.

وألقى الرئيس الأرجنتيني كلمة خلال الاحتفالية تضمنت الترحيب بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، ومبرزا أن الأرجنتين تدعم التحرك المتعدد الأطراف، وتؤمن بالأخوة بين جميع الشعوب، وتسعى لتحقيق السلام على مستوى العالم ككل.