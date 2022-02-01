القوي العاملة : تعيين 6303 شاباً من بينهم 43 من ذوي القدرات...

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية بتعيين 6303 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 43 من ذوي القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و توفير 313 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة ، فضلاً عن استخراج 2863 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .
وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 239 محضر سلامة و 122 حالة غلق إداري ، والمشاركة في 80 قياس ميداني ومراجعتها لـ 32 منشأة ، وعمل 43 حالة تحكيم طبي ، ومتابعة 4 حادث جسيم ، ومنح 9 تراخيص لمنشآت .
وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 947 منشأة، وأسفر عن تحرير 252 محضراً ، فضلاً عن التفتيش على 324 منشأة يعمل بها أطفال ، وأسفر عن تحرير 13 محضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بالإضافة إلي بحث 400 شكوى للشباب من ذوي القدرات والرد عليها .
وأضاف انه في مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 225 عقد عمل بالخارج ، ومراجعة 291 تفويض ووكالة لشركات بها 433 فرصة عمل .
أما في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، فقد قامت المديرية بصرف 20 منحة مولود جديد ، و 9 منح زواج ، ومنحتي وفاة أحد الأقارب ، وصرف منحة وفاة عامل ، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 6 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية صغري وكبري ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 115 ألف جنيه لـ 39 عاملا .
وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 3 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة ، واستخراج ترخيص لأول مرة ، وتجديد ترخيص وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون .
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