/676596/فرقة-التراث-تقدم-أجمل-الأغانى-والموشحات-التراثية-على-مسرح-أوبرا-دمنهور

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلًا فنيًا فى الثامنة مساء يوم الجمعة ٤ فبراير تحييه فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي.

فرقة التراث تقدم أجمل الأغانى والموشحات التراثية على مسرح أوبرا دمنهور

تقدم الفرقة باقة من أجمل الموشحات والأدوار والأغاني العربية والمعزوفات الموسيقية هي: موسيقى أنا في انتظارك - موشح ما احتيالي - جمال الدنيا - حيران - يا مسافر وحدك - حبيبي لعبته - دور وحياتك أنا أهواك - ياللي سامعني - عمري ما حنسى يوم الاثنين - لما راح الصبر منه - الناس المغرمين - ميتى اشوفك - يا ظالمني.

يشدو بها نخبة من نجوم دار الأوبرا المصرية هم: أنغام مصطفى وأحمد محسن وأحمد صبري ونهى حافظ وياسر سليمان وحنان الخولي ‏الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني .