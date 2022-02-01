/676598/تفاصيل-تعرض-عمارة-وفاء-عامر-لحريق-كبير-الحالة-الصحية-للفنانة

نشب حريق كبير في العمارة التي تسكنها النجمة وفاء عامر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير، ما جعل الجمهور يقلق عليها.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حريق عمارة وفاء عامر

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها على فيسبوك: "شكرا جزيلا يا رجالة يا جدعان مرور العجوزة و النجدةو مطافئ العجوزة و رجالة قسم الدقي سرعة الاستجابة و المعاملة عشمنا فيكم حريق في العمارة".

تفاصيل حريق عمارة وفاء عامر

وكتبب الفنانة برلنتي فؤاد صديقة وفاء عامر رسالة تطمئن الجمهور من خلالها، وقالت:"الف حمد وشكر ليك يارب اطمنوا النجمه وفاء عامر بخير الحمد لله وشكرا لقسم شرطه الدقي والمطافي علي سرعة الاستجابة".

وتابعت: "قدروا يسيطروا علي حريق في الشقه اللي فوقيها داخل العماره الحمد لله وربنا يعوض علي اصحاب الشقه، ربنا يحفظك اختي وحبيبتي ويبعد عنك اي شر ويخليكي لينا يا طيبة".

مسلسل وفاء عامر الجديد

وكانت تعاقدت كلتا من الفناناتين، وفاء عامر وأنوشكا على مسلسل جديد يحمل اسم «راجعين يا هوا» لتكونا ضمن أبطال العمل، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم.

وتعيد شركة أروما ستوديوز الكاتب الكبير أسامة عكاشة للمنافسة الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل «راجعين يا هوا».

ويعد مسلسل «راجعين ياهوا» من المسلسلات المأخوذة عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإخراج محمد سلامة، معالجة وسناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك.

أبطال مسلسل راجعين يا هوا

ويشارك في بطولته بجانب نور والفنان خالد النبوي، كلا من أنوشكا، وفاء عامر، إسلام إبراهيم، والعمل من إنتاج شركة أروما.

وفاء عامر في عزاء وائل الابراشي

وكانت قدمت الفنانة وفاء عامر واجب العزاء مؤخرًا لأسرة الإعلامي وائل الإبراشي الذي وافته المنية مؤخرًا متأثرًا باصابته بفيروس كورونا.

عزاء وائل الابراشي

شهد سرادق العزاء الذي أقامته أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشى بمقر مؤسسة روز اليوسف بشارع القصر العيني، توافد المئات من الأصدقاء ونجوم الإعلام في مقدمتهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام لتقديم واجب العزاء لأسرته، بعد أن رحل عن عالمنا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 58 عامًا.