/676600/إنتظام-لجان-امتحانات-نصف-العام-للشهاده-الاعداديه-لليوم-الرابع-بمدارس-البحيره

سادت حالة من الهدوء والاستقرار لجان امتحانات نصف العام للشهاده الاعداديه بمدارس المحافظة في يومها الرابع على التوالي

حيث انتظم الطلاب دخول اللجان وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا وتوفير الأجواء المناسبة لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر وتعقيم مقار اللجان وإجراء المسح الحرارى عليهم قبل دخول اللجان والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات البينية الآمنة فيما بينهم داخل كل لجنه.

صرح بذلك يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الذي أكد على أنه قد تم منذ الصباح الباكر متابعة توافد الطلاب على المدارس وسرعة انهاء اجراءات دخولهم مقار اللجان فى طوابير متباعده والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب والملاحظين وجميع المشاركين في العملية الامتحانية.

إنتظام لجان امتحانات نصف العام للشهاده الاعداديه لليوم الرابع بمدارس البحيره

مشدداً على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لاعمال الامتحانات ومتابعة سير الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية ورصد ما يعترضها من معوقات وإيجاد حلول فورية وسريعه لها. مشيراً إلى أنه سوف يؤدي ١١٩٧٢٤ طالب وطالبة امتحانهم اليوم فى مادة العلوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة قبل الظهر موزعين على ٧٠٠ لجنة بنطاق ١٨ اداره