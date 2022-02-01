الموت يفجع بطل مسرحية ريا وسكينة «تفاصيل»

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل وفاة وفاة أحد أفراد عائلته المقربين من الدرجة الأولى وذلك خلال السطور القادمة.

وفاة زوجة الفنان نعيم عيسى

قام الفنان نعيم عيسى بنشر خبر وفاة زوجته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً:” إنا لله وإنا إليه راجعون اليوم فقدت اعز الناس زوجتي الحبيبة الحاجة عفاف أحمد سالم تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته والهمنا الصبر والسلوان”.

معلومات عن الفنان نعيم عيسى

نعيم عيسى هو ممثل مصري، إلتحق بفرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية في بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها في العديد من المسرحيات منها “الزمبليطة في الصالون، ناس كده وكده”، ثم إنتقل للعمل في السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله “المتسول، مين فينا الحرامي، الباشا تلميذ”.

آخر أعمال نعيم عيسى

يذكر أن آخر أعمال الفنان نعيم عيسى عام 2011 ‏من خلال مسلسل “شارع عبد العزيز” وهو من مواليد يناير عام 1937، والتحق بفرقة مدبولى وفرقة الإسكندرية فى بداية حياته الفنية، ليشارك بعدها فى العديد من المسرحيات منها “الزمبليطة فى الصالون”، “ناس كده وكده”، “ريا وسكينة”، “الواد سيد الشغال”، ثم انتقل للعمل فى السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله “المتسول”، “مين فينا الحرامى” مع الزعيم عادل إمام، كما قدم العديد من الأفلام والتى وصلت لأكثر من 100 فيلم.

مسرحية ريا وسكينة

تدور أحداث المسرحية حول “ريا” و”سكينة”، وهما أختان فقيرتان تقومان بقتل زوجة أبيهما “أمونة” بعد محاولتها الضغط عليهما للعودة معها إلى بلدهم، وبعد قتلها “أمونة” يستوليان على الذهب الموجود معها، ومن أجل دفن هذه الجثة تتزوج ريا من “حسب الله”، وتتزوج سكينة من “عبدالعال”، الذي يعمل في قسم الشرطة بهدف إبعاد الشبهات عنهما، تتعودان على هذه الطريقة في جلب السيدات إلى منزلهما، وقتلهن، وسرقة الذهب منهن ومسرحية ريا وسكينة إنتاج عام 1980، وهي من بطولة شادية وعبد المنعم مدبولي وسهير البابلي واحمد بدير ونعيم عيسى.