أنغام تدافع عن «أصحاب ولا أعز»:«الحاجات اللي فيه موجودة والهجوم عليه غير مهذب»

/676604/أنغام-تدافع-عن-أصحاب-ولا-أعزالحاجات-اللي-فيه-موجودة-والهجوم-عليه-غير-مهذب

حرصت المطربة المصرية أنغام على الدفاع عن فيلم «أصحاب ولا أعز» للنجمة منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، وذلك بعد تعرضه لحملة هجوم شرسة من قبل الجمهور المصري.

دوت الخليج يرصد دفاع المطربة أنغام عن فيلم أصحاب ولا أعز.

تعليق أنغام على أزمة فيلم أصحاب ولا أعز

وقالت أنغام خلال حلولها ضيفة على راديو «إنرجي 92.1»: "التعليق على الفيلم تخطى فكرة الرأي والرأي الآخر، لكنه كان هجوما غير مهذبا على الفنانين والسينما والشخصيات التي كتبها سيناريست واقتبسها من الحياة".

وأكدت أنغام على أن عدم الاعتراف بوجود مثل هذه النماذج في المجتمع أمر خاطيء، مشيرة إلى أن تضمين الدين والتقاليد في مثل هذه الأمور أمر غير صائب.

واستطردت أنغام:" تعليمنا وثقافتنا غيرت كتير من التقاليد والانترنت غير حاجات كتير في العالم.. ولو الحاجات دي مش موجودة عندك في البيت مبروك عليك لكن هي موجودة".

هجوم الجمهور على منى زكي وفيلم أصحاب ولا أعز

وكانت وقعت الفنانة منى زكي في الأيام الماضية، ضحية الانتقادات اللاذعة والاتهامات المختلفة والمهينة من قبل الجمهور، وذلك بعد الساعات الأولى من طرح فيلم "أصحاب ولا أعز".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد وصدمتهم من الفنانة منى زكي في هذه الفيلم، بعد تلفظ بألفاظ وصفها الجمهور بـ"الإباحية"، وتخليها عن ملابسها الداخلية بأحد المشاهد، خاصة وأن الجمهور عرف عنها الابتعاد عن الأدوار الجريئة التي لا تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة بالمجتمع الشرقي.

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن فيلم أصحاب ولا أعز

وأصدرت المهن التمثيلية بيانًا على الفيلم، ونص على: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم'أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني ذكي عضو النقابة".

وتابع البيان: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها : أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة . ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

فريق عمل فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز من إنتاج منصة نتفليكس، من بطولة منى زكي وإياد نصار، نادين لبكي، عادل كرم، ودياموند عبود وغيرهم من نجوم الفن المشاركين بالعمل الفنى، للمخرج وسام سميرة.

أحداث فيلم أصحاب ولا أعز

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء، ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء، بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع، وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.