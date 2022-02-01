وظائف خالية بمياه القليوبية.. رابط التقديم

جدة - نرمين السيد - وتقرر فتح باب التقدم لشغل بعض الوظائف بالشركة بنظام التعاقد من المقيمين بمحافظة القليوبية، وذلك فى إطار خطة العمالة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية لعام 2022. للتقديم اضغط هنا

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