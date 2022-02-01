السفير المصرى الجديد لدى الأرجنتين يُقدم أوراق اعتماده لرئيس البلاد

جدة - نرمين السيد - قدّم السفير الدكتور محمد كاظم، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية الأرجنتينية، ألبرتو فيرنانديز، بحضور وزير الخارجية الأرجنتينى، وذلك فى إطار تقديم عدد من السفراء الجُدد لدى الأرجنتين لأوراق اعتمادهم فى احتفالية أقيمت بالقصر الجمهورى بالعاصمة بوينس أيرس.





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