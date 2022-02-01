فريق مصرى يفوز فى أكبر فعالية أمن سيبرانى بآسيا وإفريقيا

جدة - نرمين السيد - ضم الفريق الفائز خريجى جامعة القاهرة من طلاب كليتى الحاسبات والذكاء الاصطناعى والهندسة وهم: محمد عبد المنعم (خريج حاسبات وذكاء اصطناعى 2019)، ومحمد غوباشى (خريج حاسبات وذكاء اصطناعى 2019)، ومحمد شتا (خريج هندسة 2019)، وسيف الدين عزيز (خريج حاسبات وذكاء اصطناعى 2019).

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تفخر بما حققه خريجوها من تفوق وتميز يثبت قدرتهم على المنافسة العالمية بجدارة، مشيدًا بما يقدمه أساتذة الجامعة مع طلابهم لتخريج طلاب بمواصفات دولية على أعلى مستوى، تؤمن بحقها فى أن تتبوأ مكانة لائقة.

من جانبه، قال الدكتور رضا عبد الوهاب الخريبى عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، إن المسابقة العربية للأمن السيبرانى HACK تعد أضخم فعالية أمن سيبرانى مباشرة فى العالم خلال عام 2021، وتُعد ثانى أبرز فعالية بعد مؤتمر بلاك هات الشهير الذى تستضيفه لاس فيغاس من حيث مستوى الجلسات التعليمية التى يشهدها.

وأشار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، إلى أن تنظيم قمة المسابقة جاء كجزء من فعاليات وأنشطة موسم الرياض الترفيهى، حيث تنافس ما يزيد على ألف متسابق من 20 دولة من جميع أنحاء العالم على مدى 3 أيام ضمن سلسلة من التحديات المتقدمة لاختبار مهاراتهم فى مجال الاختراق الأخلاقى، بينما فاز فريق آر 3 بيلينز من مصر بمسابقة "التقط العلم" ليحصل على جائزة 300 ألف ريال سعودى.