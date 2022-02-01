الهجرة تثمن دور الجمعية المصرية بملبورن لترسيخها قيم المواطنة بأستراليا

جدة - نرمين السيد - ثمنت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدور المؤثر الذى يقوم به إمام الجمعية المصرية بمدينة ملبورن فى أستراليا وعضو المجلس الإسلامى بولاية فيكتوريا الأسترالية، الشيخ علاء الزقم، فى المجتمع الأسترالى فيما يتعلق بترسيخ قيم الوحدة والمواطنة والتسامح والتعايش وقبول الآخر.





جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة، اليوم الثلاثاء، للشيخ علاء الزقم، لبحث سبل التعاون فى إطار البرامج والملتقيات التى تنظمها الوزارة لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج، وذلك بحضور محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى.

وهنأت الوزيرة الشيخ علاء الزقم بحصوله على جائزة رئيس الوزراء الأسترالى للتعددية الثقافية، معربة عن فخرها به لرفعة اسم بلده، قائلة: "إنها تتطلع لخلق مزيد من جسور التواصل مع الشباب المصرى فى أستراليا فى إطار ملتقيات أبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج، حتى يشاهدوا بأنفسهم ما يجرى فى مصر فى عهد الجمهورية الجديدة ويفخروا بوطنهم الذى أصبح يمضى قدما نحو النهوض ليصبح بين مصاف الدول الكبرى".

واستعرض محمد خيرت خلال اللقاء دور الوزارة فى عدد من الملفات وتضافر جهودها فى المبادرات الرئاسية الوطنية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصرى والمناطق الأكثر احتياجا.

من جهته، أعرب الشيخ علاء الزقم عن تقديره وإعزازه لما تقوم به وزيرة الهجرة من جهود لرعاية مصالح الجاليات المصرية حول العالم، ودورها القوى والملموس فى ربط شباب مصر بالخارج بوطنهم الأم من خلال ملتقيات لأبناء الجيلين الثانى والثالث للمصريين المهاجرين، خصوصا فيما يتعلق بتوعية الشباب المصرى فى الدول الغربية من مخاطر التطرف والتشدد.

كما عبر الزقم عن امتنانه وإعجابه بالبرامج التى تنظمها الوزارة لهؤلاء الشباب بما تشمله من رحلات ولقاءات ثرية مع شخصيات وقيادات مهمة بالدولة المصرية، وزيارات مكثفة لمشيخة الأزهر الشريف ومرصد الفتاوى التابع له، معربا عن تطلعه إلى تعاون الوزارة مع الجمعية فى الإمداد ببعض الكتب المترجمة للإنجليزية المتخصصة فى فقه الأقليات ومكافحة التطرف، ومؤكدا أيضا على أهمية المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" فى مواجهة طمس الهوية الوطنية وترسيخ ضرورة الحفاظ على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية.

وفى ختام اللقاء، اتفقت وزيرة الهجرة مع الشيخ علاء الزقم على تنظيم زيارة إلى مصر لعدد من الشباب المصريين المقيمين فى أستراليا بصحبة الشيخ علاء الزقم، من أجل إطلاع هؤلاء الشباب على ما يجرى فى الدولة المصرية من تنمية وتقدم فى كل القطاعات، وكذلك من أجل لقاء عدد من المسؤولين والنقاش معهم، فى إطار ما يحتاجونه هؤلاء الشباب من تواصل مستمر مع وطنهم وتوعيتهم من الأفكار المتطرفة وتفنيد أى مزاعم أو صور مغلوطة قد تكون متداولة عن مصر بالخارج، لافتة إلى الإعداد لعقد لقاء مع هؤلاء الشباب عبر تطبيق "زووم" تمهيدا لهذه الزيارة.