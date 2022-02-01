الهجرة تثمن دور الجمعية المصرية بملبورن لترسيخها قيم المواطنة بأستراليا

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة، اليوم الثلاثاء، للشيخ علاء الزقم، لبحث سبل التعاون فى إطار البرامج والملتقيات التى تنظمها الوزارة لأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج، وذلك بحضور محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولى.
وهنأت الوزيرة الشيخ علاء الزقم بحصوله على جائزة رئيس الوزراء الأسترالى للتعددية الثقافية، معربة عن فخرها به لرفعة اسم بلده، قائلة: "إنها تتطلع لخلق مزيد من جسور التواصل مع الشباب المصرى فى أستراليا فى إطار ملتقيات أبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج، حتى يشاهدوا بأنفسهم ما يجرى فى مصر فى عهد الجمهورية الجديدة ويفخروا بوطنهم الذى أصبح يمضى قدما نحو النهوض ليصبح بين مصاف الدول الكبرى".
واستعرض محمد خيرت خلال اللقاء دور الوزارة فى عدد من الملفات وتضافر جهودها فى المبادرات الرئاسية الوطنية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصرى والمناطق الأكثر احتياجا.
من جهته، أعرب الشيخ علاء الزقم عن تقديره وإعزازه لما تقوم به وزيرة الهجرة من جهود لرعاية مصالح الجاليات المصرية حول العالم، ودورها القوى والملموس فى ربط شباب مصر بالخارج بوطنهم الأم من خلال ملتقيات لأبناء الجيلين الثانى والثالث للمصريين المهاجرين، خصوصا فيما يتعلق بتوعية الشباب المصرى فى الدول الغربية من مخاطر التطرف والتشدد.
كما عبر الزقم عن امتنانه وإعجابه بالبرامج التى تنظمها الوزارة لهؤلاء الشباب بما تشمله من رحلات ولقاءات ثرية مع شخصيات وقيادات مهمة بالدولة المصرية، وزيارات مكثفة لمشيخة الأزهر الشريف ومرصد الفتاوى التابع له، معربا عن تطلعه إلى تعاون الوزارة مع الجمعية فى الإمداد ببعض الكتب المترجمة للإنجليزية المتخصصة فى فقه الأقليات ومكافحة التطرف، ومؤكدا أيضا على أهمية المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" فى مواجهة طمس الهوية الوطنية وترسيخ ضرورة الحفاظ على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية.
وفى ختام اللقاء، اتفقت وزيرة الهجرة مع الشيخ علاء الزقم على تنظيم زيارة إلى مصر لعدد من الشباب المصريين المقيمين فى أستراليا بصحبة الشيخ علاء الزقم، من أجل إطلاع هؤلاء الشباب على ما يجرى فى الدولة المصرية من تنمية وتقدم فى كل القطاعات، وكذلك من أجل لقاء عدد من المسؤولين والنقاش معهم، فى إطار ما يحتاجونه هؤلاء الشباب من تواصل مستمر مع وطنهم وتوعيتهم من الأفكار المتطرفة وتفنيد أى مزاعم أو صور مغلوطة قد تكون متداولة عن مصر بالخارج، لافتة إلى الإعداد لعقد لقاء مع هؤلاء الشباب عبر تطبيق "زووم" تمهيدا لهذه الزيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجرة تثمن دور الجمعية المصرية بملبورن لترسيخها قيم المواطنة بأستراليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.