بدء التدريب التحويلى على 4 مهن فى قنا.. و«شنط عدة» مجانية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهنى بقفط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا، على مهن التفصيل والخياطة، والتطريز الآلى، والكهرباء، والسباكة، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 75 متدربًا شنطة عدة مجانية لكل متدرب بمختلف المهن.





وقال سعفان، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إنه يتابع سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهنى بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة أولاً بأول، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" فى قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم فى تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

ونقل حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بقنا، رسالة وزير القوى العاملة إلى جميع المتدربين والمتدربات، التى حث فيها الشباب إلى المضى قدمًا نحو الاستفادة القصوى من الدورات المجانية التى توفرها الدولة فى ضوء المبادرة الرئيسية "حياة كريمة"، مؤكدًا ضرورة حرص المتدربين على إتقان حرفة تكون مصدر رزق لهم ولأسرهم.

من جانبه، قال المهندس عبدالحميد غزالى عثمان مدير مركز التدريب المهنى بقفط، إن المركز يحتوى على أحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب، لافتًا إلى أنه يتم التدريب على أيدى مدربين متخصصين فى تلك المهن وعلى درجة عالية من الكفاءة، ويحصل المتدرب فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل فى هذا المجال.

وأشار مدير المركز إلى أن الدورات تقام تحت رعاية اللواء الوزير أشرف الداودى محافظ قنا، مشيرًا إلى أنه تم توزيع الشباب راغبى التدريب بورش الكهرباء، والخياطة والتفصيل، والتطريز الآلى، والسباكة فى بداية التدريب، كما تم تسليم 75 متدربًا من الذين تم قبولهم شنطة عدة مجانية لكل منهم تتناسب مع المهنة التى يتم التدريب عليها، بالإضافة إلى أدوات كتابية لكل متدرب ومتدربة.