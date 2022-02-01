المجلس الأعلى للجامعات يقر الخطط البحثية لجامعات شرق الدلتا

جدة - نرمين السيد - وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأمانة محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعضوية رؤساء الجامعات، على الخطط والبرامج التنفيذية المُقدمة من نواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا، والتى تستهدف خدمة قضايا التنمية، والتحديات التى تواجه كل إقليم تنتمى إليه الجامعة جغرافيًا.





وذلك تفعيلًا لدور الجامعات فى خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، للمجلس الأعلى للجامعات أثناء زيارته لجامعة كفر الشيخ فى 14 ديسمبر الماضى.

وأكد الوزير على أهمية تنفيذ التوجيه الرئاسى الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمى، وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعى، وإتاحة كافة التسهيلات؛ لإعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، وذلك للمشاركة فى صياغة حلول علمية للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى، والمشروعات التنموية فى كافة المجالات.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، بأن الجامعات المصرية فى إقليم شرق الدلتا ( دمياط – الزقازيق – المنصورة)، قدمت مجموعة من الخطط التنفيذية ببرامج زمنية محددة للدراسات والبحوث التى تخدم قضايا التنمية والتحديات التى تواجه الإقليم الجغرافى، وشملت الخطط نقاط بحثية متنوعة فى شتى المجالات الصحية، والبيئية، والزراعية، والمجتمعية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن جامعة دمياط قدمت خطة لتحسين جودة مياه النيل بمحافظة دمياط، وكذلك تقييم مخاطر الآفات على إنتاج محاصيل الفاكهة ومكافحتها بالمحافظة، وتطوير منتجات الألبان المنتجة فى محافظة دمياط، بالإضافة لعلاج أهم مشاكل صناعة الأثاث بدمياط.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن جامعة الزقازيق قدمت خطة لدراسة بيئية مُتكاملة لمشكلات زيادة الملوحة فى التربة والمياه الجوفية بمحافظة الشرقية، وكذلك منظومة زراعية مبتكرة ومدفوعة بالطاقة الشمسية.

بينما قامت جامعة المنصورة بتقديم خطة، لمواجهة فقر الماء عن طريق تقنيات جديدة فى تحلية مياه البحر، والمحافظة على البيئة الزراعية والطاقة النظيفة.