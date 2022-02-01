عاجل- بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأكدت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة أن ترتفع لتسجل القاهرة 18 درجة، لتسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار شديدة البرودة ليلا.

ومن المقرر أن تتوالى درجات الحرارة ارتفاعاتها خلال 48 ساعة المقبلة.