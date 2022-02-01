القوى العاملة: تعيين 6303 شباب من بينهم 43 من ذوى القدرات بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية عينت 6303 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 43 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 313 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلا عن استخراج 2863 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.





وأشار مدحت الغمراوى مدير القوى العاملة بالشرقية فى تقريره للوزير عن إنجازاتها عن شهر ديسمبر الماضى إلى أن المديرية فتشت فى مجال السلامة والصحة المهنية على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأسفر عن تحرير 239 محضر سلامة و 122 حالة غلق إدارى، والمشاركة فى 80 قياس ميدانى ومراجعتها لـ 32 منشأة ، وعمل 43 حالة تحكيم طبى ، ومتابعة 4 حادث جسيم ، ومنح 9 تراخيص لمنشآت.

وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 947 منشأة، وأسفر عن تحرير 252 محضرا، فضلا عن التفتيش على 324 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 13 محضرا لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى بحث 400 شكوى للشباب من ذوى القدرات والرد عليها.

وأضاف أنه فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، راجعت المديرية واعتمدت 225 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 291 تفويض ووكالة لشركات بها 433 فرصة عمل.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، فقد قامت المديرية بصرف 20 منحة مولود جديد، و9 منح زواج، ومنحتى وفاة أحد الأقارب، وصرف منحة وفاة عامل، فضلاً عن صرف رعاية صحية لـ 6 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية صغرى وكبرى ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 115 ألف جنيه لـ 39 عاملا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام 3 طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة، واستخراج ترخيص لأول مرة، وتجديد ترخيص وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقاً لأحكام القانون.