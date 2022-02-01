فوز خريجي جامعة القاهرة في المسابقة العربية للأمن السيبراني

د.الخشت: الجامعة تفخر بإنجاز أبنائها وماحققوه من تميز يثبت جدارتهم وامتلاكهم مؤهلات المنافسة الدولية

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الفريق المصري الفائز في أكبر فعالية أمن سيبراني في آسيا وأفريقيا وهي المسابقة العربية للأمن السيبراني HACK حيث ضم الفريق الفائز خريجي جامعة القاهرة من طلاب كليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والهندسة وهم: محمد عبد المنعم (خريج حاسبات وذكاء اصطناعي 2019)، ومحمد غوباشي (خريج حاسبات وذكاء اصطناعي 2019)، ومحمد شتا (خريج هندسة 2019)، وسيف الدين عزيز (خريج حاسبات وذكاء اصطناعي 2019).

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تفخر بما حققه خريجوها من تفوق وتميز يثبت قدرتهم على المنافسة العالمية بجدارة، مشيدًا بما يقدمه أساتذة الجامعة مع طلابهم لتخريج طلاب بمواصفات دولية على أعلى مستوى، تؤمن بحقها في أن تتبوأ مكانة لائقة.

من جانبه، قال الدكتور رضا عبد الوهاب الخريبي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، إن المسابقة العربية للأمن السيبراني HACK تعد أضخم فعالية أمن سيبراني مباشرة في العالم خلال عام 2021، وتُعد ثاني أبرز فعالية بعد مؤتمر بلاك هات الشهير الذي تستضيفه لاس فيغاس من حيث مستوى الجلسات التعليمية التي يشهدها.

وأشار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى أن تنظيم قمة المسابقة جاء كجزء من فعاليات وأنشطة موسم الرياض الترفيهي، حيث تنافس ما يزيد على ألف متسابق من 20 دولة من جميع أنحاء العالم على مدى 3 أيام ضمن سلسلة من التحديات المتقدمة لاختبار مهاراتهم في مجال الاختراق الأخلاقي, بينما فاز فريق آر 3 بيلينز من مصر بمسابقة "التقط العلم" ليحصل على جائزة 300 ألف ريال سعودي.