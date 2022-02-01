قبل لقاء مصر والكاميرون.. صلاح يتساوى مع أبو بكر في رقم رائع

مع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر والكاميرون، في إطار نصف نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، إلى الثنائي محمد صلاح قائد منتخب مصر، وفينسينت أبو بكر قائد ومهاجم الكاميرون.

ومنذ بداية نسخة 2017 من كأس الأمم الإفريقية، لم يساهم أي لاعب في إحراز أهداف بكأس إفريقيا أكثر من محمد صلاح وفينسينت أبو بكر برصيد 9 أهداف لكل منهما، حيث سجل صلاح 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، بينما سجل فينسينت أبوبكر 7 أهداف وقدم تمريرتان حاسمتان.

ويلتقى منتخب مصر مع منتخب الكاميرون فى التاسعة مساء الخميس المقبل الموافق 3 فبراير المقبل، فى إطار مباريات نصف نهائى كأس أمم أفريقيا.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائى بطولة أمم افريقيا، بعد فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما باستاد أحمدو أهيدجو في إطار ربع النهائي.

وتأهل منتخب الكاميرون لنصف النهائي بعدما أحبط مغامرة جامبيا بهدفين نظيفين، في إطار مباريات دور ربع النهائي.

وأصبح منتخب مصر المنتخب العربى الوحيد في بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الأراضى الكاميرونية وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وأطاح منتخب مصر بنظيره المغربى من دور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ليتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة منتخب الكاميرون صاحب الأرض.

وسبق منتخب المغرب الذى ودع البطولة، منتخب تونس أمام بوركينا فاسو في نفس الدور، وقبلها كانت منتخب جزر القمر أمام الكاميرون، فيما ودع موريتانيا ومنتخب الجزائر والسودان البطولة من دور المجموعات.