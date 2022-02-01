/676610/الأرصاد-تقلبات-وأمطار-بداية-من-الخميس-بسبب-منخفض-جوى-على-البحر-المتوسط

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بداية من الخميس المقبل وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان حالة من عدم الاستقرار سوف تشهدها البلاد على كافة الانحاء، بداية من الخميس المقبل ، موضحة أن الطقس سيشهد حالة من التقلبات الجوية بسبب منخفض جوى على البحر المتوسط وطبقات الجو العليا.

دوت الخليج

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذا المنخفض يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد مع وجود نشاط للرياح .

ارتفاعا نسبيا فى درجات الحرارة الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا نسبيا فى درجات الحرارة الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أتربة عالقة بالجو ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة على السواحل الشمالية الغربية .

درجات المتوقعة اليوم الثلاثاء

وحول درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء فجاءت كالتالي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وسانت كاترين العظمى 11 درجات والصغرى -1.