الإسكان تُعلن فتح باب الحجز لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل

/676614/الإسكان-تعلن-فتح-باب-الحجز-لوحدات-سكنية-جاهزة-للتسليم-الفوري-لمتوسطي-الدخل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز، ابتداء من 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، التى وجه بها رئيس الجمهورية، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة، موضحاً أن الطرح يشمل وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي "سكن مصر"، و"دار مصر"، و"JANNA"، ويتم الطرح بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

دوت الخليج

وأشار وزير الإسكان، إلى أن هذا هو الطرح الثاني من نوعه من قِبَلِ الصندوق للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مشروعات "سكن مصر، ودار مصر، و"JANNA"، وهو ما يؤكد أن دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يشهد اتساعاً كبيراً خلال الفترة الحالية، مؤكداً أن الوحدات السكنية المطروحة بالمشروعات الـ3 توفر تنوعاً كبيراً على مستوى المدن والمساحات والأسعار، كي تلائم جميع المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، وبما يمنح المواطن المصري فرصاً متساوية في الحصول على حقه الدستوري في السكن الملائم، ويتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022.

وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع "سكن مصر"، يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق)، بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

دار مصر

وأضافت مى عبدالحميد، أنه فيما يتعلق بمشروع "دار مصر" فيتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز، بينما يشمل مشروع "JANNA" طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، وبمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2، على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الطرح الجديد يتضمن مدنا متنوعة بأسعار مختلفة لملاءمة ظروف جميع المواطنين، وتخصيص الوحدات المطروحة ضمن الإعلان سيكون بأسبقية الحجز، على أن يقوم المواطن بسداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من 15/2/2022 حتى 8/3/2022، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى من 15/3/2022 حتى 16/3/2022 للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الـ3 ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من 17/3/2022 حتى 24/3/2022 لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

وقالت مى عبدالحميد: لابد من توافر عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، ومنها أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو/و للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

وأضافت: تتضمن الشروط أيضا، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا تزيد سنه عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)، وألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة، كما يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة، أوالمُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المواطنين يمكنهم معرفة المزيد من التفاصيل والاستفسارات، عبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.