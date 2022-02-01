/676599/لاعبين-مهددين-بالغياب-مع-منتخب-مصر-فى-نهائي-أمم-إفريقيا

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة نصف النهائي أمام الكاميرون، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

غيابات منتخب مصر

فيما اللاعبين المهددين بفقدان جهوهم فى المباراة النهائية للبطولة حال تأهله، لحصولهم على إنذارات فى اللقاءات الماضية وهم: "أحمد سيد زيزو وعمر كمال عبد الواحد ومصطفى محمد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم".

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

بدأ المنتخب المغربي بضغط على مصر في بداية المباراة، وحصل على ركلة جزاء في أول الدقائق بعد تدخل من أيمن أشرف على قدم أشرف حكيمي، وأحتسبها احكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو ليفتتح سفيان بوفال الأهداف في الدقيقة 7.

ثم بعدها بدأ منتخب مصر في الدخول للمباراة وتهديد مرمى المغرب من تصويبتين خلال 3 دقائق عن طريق أيمن أشرف ومصطفى محمد، ولكن تعامل ياسين بونو حارس المغرب مع الأولى ببراعة وتصدى لها.

وفي الدقيقة 24 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية في أخطر هجمات الفراعنة، ولكن واصل بونو تألقه وتصدى لها، وحاول لاعبوا منتخب مصر عدة محاولات بعد الأستحواذ على مجريات اللقاء عقب أول 10 دقائق.

وأصيب أحمد حجازي بشد في العضلة الضمة في الدقيقة 45، وخرج على أثرها من المباراة، ولكنه تحامل على نفسه وأستكمل أخر دقيقة.

وفي شوط المباراة الثاني دخل تريزيجية بدلاً من أحمد حجازي المصاب، وواصل منتخب مصر الضغط الكبير على المغرب وهدد تريزيجيه مرمى ياسين بونو بعد دخوله من خلال تسديدة مرت بجوار القائم.