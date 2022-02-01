برلمانية ناعية اللواء عبد السلام المحجوب:عاش في خدمة مصر جنديًا ومحافظًا ووزيرا

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نعت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، بمزيد من الحزن والأسى، اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية الأسبق ، والذى رحل عن دنيانا مساء أمس الإثنين.

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وقالت سلامة، أن اللواء عبد السلام المحجوب، كان واحدا من جنود مصر المخلصين، وسواعدها المتينة، وعقولها النابغة، تربى في شرف الزى العسكري، ونشأ في حب البلاد وعاش في خدمتها جنديًا ومحافظًا ووزيرا، وهو من القلائل الذين تركوا بصمة في قلوب أهالي الإسكندرية، حتى كانوا يلقبوه ب رفعت "المحبوب" بدلا من "المحجوب".

سكينة سلامة: اللواء عبد السلام المحجوب عاش في خدمة مصر جنديًا ومحافظًا ووزيرا

وتابعت عضو مجلس النواب: "رحم الله فقيدنا، وجزاه خير الجزاء عن مسيرته الوطنية المُشرفة، وعما قدمه لوطنه ولبلاده.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان قد توفي اللواء محمد عبد السلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق، أمس الإثنين، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم في صلاة الظهر من جامع آل رشدان.

مصطفي بكري ينعي وفاة اللواء محمد عبد السلام المحجوب

هذا ونعى عدد من النواب، اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية الأسبق.

وقال النائب مصطفى بكري عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك : «رحل الوزير المحترم عبد السلام المحجوب، رحل الرمز الوطني الأصيل الذي أمضى زهرة شبابه ضابطا في جهاز المخابرات العامة المصرية، ثم محافظا للإسكندرية وبعدها تولى منصب وزير التنمية المحلية، رحل الرجل الإنسان الذي أحبه أهالي الإسكندرية، وأحبه المصريون جميعا».

وتابع بكري: «كان رجلا نزيها وشريفا ومجتهدا، رحم الله الوزير عبد السلام المحجوب والعزاء للأسرة ولكل المصريين».

النائب محمود بكري ينعي اللواء محمد عبد السلام محجوب

ونعي النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، وفاة اللواء عبد السلام المحجوب، محافظ الأسكندرية الأسبق، الذي وافتة المنية مساء أمس.

وأضاف النائب محمود بكري،” شهر يناير صمم ألايبرحنا إلا بنوبة حزن عميقة وفاة العزيز الغالي والوطني القدير اللواء الوزير محمد عبدالسلام المحجوب سبحان من له الدوام .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء لله”.