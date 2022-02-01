/676612/محمد-عبده-يتخطى-حاجز-الربع-مليون-مشاهدة-بأغنية-كثير-اشتقت

حقق فنان العرب محمد عبده، نجاحًا ساحقًا بأغنيته الجديدة «كثير اشتقت»، حيث تخطت حاجز الربع مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

دوت الخليج يرصد نجاح أغنية «كثير اشتقت» لمحمد عبده

أغنية كثير اشتقت

يجتمع محمد عبده فيها مع الشاعر منصور الشادي، والملحن ناصر الصالح، بعد مرور ١٧ عامًا من نجاح الثلاثي في أغنية الأماكن.

من جانبه، قدم الفنان محمد عبده حفل استمر 5 ساعات، ضمن فعاليات موسم الرياض، واشتعلت الأجواء بسبب حب الجمهور لمحمد عبده، خاصة بعد غيابه الطويل وتأجيل حفلته لعدة مرات.

مفاجأة تركي آل شيخ لمحمد عبده

وبعد حفل إستثنائي قدمه الفنان محمد عبده لجمهوره في ليلة المعازيم، فاجأه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ، بصعوده على المسرح وتكريم محمد عبده، وأهداه بوستر ألبومه "المعازيم".

تكريم محمد عبده من موسوعة جينيس للأرقام القياسية

وتم تكريم محمد عبده أيضًا من قبل موسوعة الأرقام القياسية العالمية "جينيس"، بسبب تصوير محمد عبده لأكثر عدد من الأغاني بخاصية الهولوجرام، حيث صور فنان العرب 100 أغنية.

محمد عبده ومولوده الجديد

في سياق اخر، رُزق المطرب السعودي محمد عبده البالغ من العمر 72 عامًا بمولود جديد، يوم الأربعاء الموافق 5 يناير الجاري، وسماه سلمان تيمنًا بملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، حيث أعلن من خلال موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن مولِد طفلًا جديدًا له، وقال: "الحمد لله رب العالمين رُزِقت فجر هذا اليوم بمولود"، وتابع باسم المولود وسبب تسميته:"أسميته سلمان، تيمنا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

أبناء الفنان محمد عبده

يذكر أنه، أنجب من زوجته السابقة سبعة أبناء، أسماءهم كالآتي: نورا، وود، حيفا، ريم، دلال، عبد الرحمن وبدر، حيث ينتقي المطرب أسماء أبنائه بعناية ليكن لكل اسم معنى رايقي، وله دلالة إجابية، ونهاهم بمولوده الجديد من زوجته الثانية، الذي أسماه سلمان، على اسم حارس الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز.

اعتزال مؤقت للفنان محمد عبده

وتوقف محمد عبده عن الظهور في الحفلات والمناسبات العامة لمدة 8 سنوات، وكان ذلك لعدة أسباب منها وفاة والدته، وعاد بعدها بقوة ومازال يمتع جمهوره بأعمال متنوعة حتى الآن.

أوبريتات من ألحان محمد عبده

الجدير، بالذكر أنه لحن محمد عبده عدد كبير من الأوبرتات، ومعظمها وطينة مثل: أرض الرسالات والبطولات، عرايس المملكة، فارس التوحيد وأنشودة العروبة.

تعاونات محمد عبده مع شعراء العالم العربي

وغنى فنان العرب أغاني عديدة بالمشاركة مع مؤلفين كثيرين، مثل: عبد الله الفيصل، بدر شاكر السياب، ثريا قابل، سعود سالم وطلال الرشيد.