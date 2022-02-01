يقول الإمام الطيب فى طليعة الكتاب: "هذه أحاديث كنت قد أعددتها بمناسبة شهر رمضان من العام الماضى: 1441 هـ/ 2020م، وألقيتها من خلال بعض الفضائيات المصرية والعربية طوال أيام الشهر المبارك.. وقد راعيت فى إعدادها - قدر الطاقة - أمرين: الأول: ارتباط موضوعاتها بكثير من الآداب والقيم ومشكلاتنا (الأخلاقية) والاجتماعية، التى تعيشها أمتنا العربية والإسلامية، والتى كان لها دور أساس فى هذا التعثر على طريق التقدم والتطور الذى كان أبناؤها - ولا يزالون - يأملونه وينتظرونه رغم كل العوائق والعقبات التى تراوح مكانها منذ قرنين من الزمان.
الثانى: الحرص على الإيجاز فى هذه الأحاديث واختصارها فى أسلوب سهل ميسور، يتمكن معه المشاهد أو السامع من متابعة موضوع الحلقة، واستيعاب مقدماته وما يرمى إليه من غايات وأهداف.
ويشتمل كتاب "آداب وقيم" على عدد من المباحث أبرزها: الصيام فى شريعة الإسلام، مدخل لقضية جائحة "كورونا"، مكانة الأخلاق فى الإسلام، الاحتكار والمبالغة فى الأسعار وقت انتشار الوباء، البلاء والابتلاء، الصبر على البلاء، التوكل، الرحمة، صلة الرحم، بر الوالدين، الحياء، العفة، الإنصاف، التواضع، حاجة المجتمعات إلى الفقراء والبسطاء، الكبر، العدل، الظلم، الجدال، حب الجاه والسيطرة، الأخوة الإنسانية.
ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالى- بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 53 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربى، فضلًا عن ركن للأطفال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آداب وقيم بقلم الإمام الطيب فى معرض الكتاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.