آداب وقيم بقلم الإمام الطيب فى معرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - يقدم جناح مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدولى للكتاب لزواره كتاب "آداب وقيم" (أحاديث شهر رمضان لعام 1441 هـ/ 2020م)، بقلم فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، يبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكرى والفلسفى.





يقول الإمام الطيب فى طليعة الكتاب: "هذه أحاديث كنت قد أعددتها بمناسبة شهر رمضان من العام الماضى: 1441 هـ/ 2020م، وألقيتها من خلال بعض الفضائيات المصرية والعربية طوال أيام الشهر المبارك.. وقد راعيت فى إعدادها - قدر الطاقة - أمرين: الأول: ارتباط موضوعاتها بكثير من الآداب والقيم ومشكلاتنا (الأخلاقية) والاجتماعية، التى تعيشها أمتنا العربية والإسلامية، والتى كان لها دور أساس فى هذا التعثر على طريق التقدم والتطور الذى كان أبناؤها - ولا يزالون - يأملونه وينتظرونه رغم كل العوائق والعقبات التى تراوح مكانها منذ قرنين من الزمان.

الثانى: الحرص على الإيجاز فى هذه الأحاديث واختصارها فى أسلوب سهل ميسور، يتمكن معه المشاهد أو السامع من متابعة موضوع الحلقة، واستيعاب مقدماته وما يرمى إليه من غايات وأهداف.

ويشتمل كتاب "آداب وقيم" على عدد من المباحث أبرزها: الصيام فى شريعة الإسلام، مدخل لقضية جائحة "كورونا"، مكانة الأخلاق فى الإسلام، الاحتكار والمبالغة فى الأسعار وقت انتشار الوباء، البلاء والابتلاء، الصبر على البلاء، التوكل، الرحمة، صلة الرحم، بر الوالدين، الحياء، العفة، الإنصاف، التواضع، حاجة المجتمعات إلى الفقراء والبسطاء، الكبر، العدل، الظلم، الجدال، حب الجاه والسيطرة، الأخوة الإنسانية.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالى- بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 53 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربى، فضلًا عن ركن للأطفال.