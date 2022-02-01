شكرى وجبريل رجوب يبحثان مساعى إحياء مسار عملية السلام

جدة - نرمين السيد - وبحث الطرفان، خلال الاجتماع، آخر المستجدات فى الأراضى الفلسطينية، وسبل مواصلة دعم مصر للأشقاء فى ⁧‫فلسطين‬⁩، وكذلك مناقشة المساعى المبذولة لإحياء مسار عملية السلام سعيًا نحو إقامة ⁧دولة فلسطينية مستقلة.

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